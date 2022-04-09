مرسوم بتعديل الحلول والإنابات الوزارية

صدر مرسوم أميري بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية:

وجاء المرسوم في مادته الاولى:

يستبدل بنص البند (1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 13، 14 ، 15) من المادة الثانية من المرسوم رقم 1 لسنة 2022 المشار إليه النص التالي:

1 – يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أثناء غيابه.

2 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.

3 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

4 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه .

5 – يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أثناء غيابه

8 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

9- يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه .

13 – يقوم وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

14 – يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

15 – يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.

المصدر : القبس