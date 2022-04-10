“الأرصاد”:الطقس مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا في الأسبوع الثاني من رمضان

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس عموما في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك مائلا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل وغائما جزئيا إلى غائم مع تكاثر السحب خصوصا في نهاية الأسبوع.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه وفقا لآخر تحديثات خرائط الطقس ومع بداية هذا الأسبوع من الشهر الفضيل تظهر التوقعات انخفاضا طفيفا في الحرارة لتكون الدرجات العظمى المتوقعة ما بين 34 و38 درجة مئوية والصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية.

وأضاف القراوي أن الرياح خلال الأسبوع تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية أحيانا وإلى جنوبية شرقية أحيانا أخرى خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مع فرصة للغبار بعد غد الثلاثاء وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك تستمر الأجواء مستقرة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و38 درجة مئوية خلال ساعات النهار والصغرى المتوقعة ليلا ما بين 19 و22 درجة مئوية.

وذكر أن الطقس يظل مائلا للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا مع ظهور بعض السحب المتفرقة مصحوبة برياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في بداية ذلك الأسبوع وتتحول إلى جنوبية شرقية مع نهاية الأسبوع الثالث.

وأشار إلى أن هذه الفترة تعرف بالفترة الانتقالية وتتميز بتكون الأنظمة الجوية السريعة والتقلبات الجوية المفاجئة وتستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل.