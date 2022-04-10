هيئة الغذاء: سحب منتجات Kinder بلجيكية المنشأ من أسواق الكويت

قررت الهيئة العامة للغذاء والتغذية منع تداول وسحب جميع المنتجات الغذائية للعلامة التجارية Kinder من بلد المنشأ بلجيكا فقط احترازياً، من أسواق الكويت.

وجاء قرار الهيئة “إلحاقاً الى التنبيهات الصادرة بشأن احتمالية تلوث بعض منتجات العلامة التجارية Kinder ببكتيريا السالمونيلا ، وبناء على آخر المستجدات المنشورة في الشبكة الدولية لمسؤولي السلامة الغذائية INFOSAN بتاريخ 9 أبريل 2022 والتي وسعت من دائرة الاجراءات الاحترازية، والتي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الاجتماع (2022/4)”.