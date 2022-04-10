التعادل يحسم قمة الإثارة بين مانشستر سيتي وليفربول

حسم التعادل الإيجابي قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين (5) وجابريل جيسوس (36)، بينما سجل ثنائية ليفربول ديوجو جوتا (13) وساديو ماني (46).

وبتلك النتيجة حافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.

أهدر السيتي فرصة محققة لافتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل جيسوس بينية مميزة لسترلينج داخل منطقة الجزاء، لينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وافتتح السيتي بعدها مباشرة التسجيل، وذلك من خلال تسديدة قوية من دي بروين من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم ماتيب وخادعت أليسون لتسكن الشباك.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة 13، بعدما أرسل روبرتسون عرضية داخل المنطقة، تابعها أرنولد بتمريرة على الطائر إلى جوتا إلى جواره، والذي سدد كرة أرضية مباشرة سكنت شباك إديرسون.

وحاول السيتي الرد في الدقيقة 16، بتسديدة من جيسوس من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون.

وبحث دي بروين عن تسجيل الثنائية في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة سحرية من كانسيلو داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل السيتي بحثه عن التقدم في النتيجة، بتسديدة أرضية قوية من كانسيلو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 35، مرت أيضًا بقليل إلى جوار القائم.

وأضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما أرسل كانسيلو بينية تجاه جيسوس الخالي من الرقابة تمامًا داخل المنطقة، ليسدد البرازيلي كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي(2-1).

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46، بعدما أرسل صلاح بينية مميزة لماني الذي انفرد بإديرسون وسدد كرة سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 52، من خلال بينية مميزة من صلاح لجوتا داخل المنطقة، سدد على إثرها البرتغالي كرة مباشرة تألق إديرسون في التصدي لها.

وحاول السيتي استعادة التقدم من جديد، بعد سلسلة من المراوغات داخل المنطقة من قبل جيسوس، أنهاها بتسديدة قوية اصطدمت بقدم فان دايك في الدقيقة 61.

وسجل السيتي الهدف الثالث في الدقيقة 63 عبر سترلينج، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وانطلق صلاح في الجبهة اليمنى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 71، مسددًا مرة مقوسة مرت بقليل إلى جوار القائم.

ورد عليه جيسوس مباشرة في الدقيقة 72، بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وكاد محرز أن يصعق ليفربول بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90، وذلك من مخالفة على حدود المنطقة، نفذها الجزائري مسددًا كرة مباشرة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، انفرد محرز بألسيون مسددًا كرة ساقطة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2).