السالمية والنصر أبعدا القادسية والعربي عن المنافسة على لقب الدوري

ابتعد العربي والقادسية عن المنافسة على اللقب ‏بعد خسارة الأول أمام النصر بهدفين والثاني من السالمية بثلاثية، اليوم الاحد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من “دوري stc الممتاز” لكرة القدم.

وتجمد رصيد القطبين الجماهيريين عند 26 نقطة وتراجعا الى المركزين الرابع والخامس توالياً.

من جهته، أنعش السماوي اماله الضئيل في المنافسة بعد ما رفع رصيده الى 28 نقطة وتقدم الى المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن الكويت المتصدر قبل ثلاث جولات من النهاية.

اما “العنابي” فارتقى الى النقطة 21 محتفظاً بالمركز السادس.

سجّل هدفي النصر على العربي، محمد دحام (57) ومشعل فواز (90+4)، فيما احرز ثلاثية السالمية في مرمى القادسية، العاجي جمعة سعيد (46) ونايف زويد (52) والبديل فهد الرشيدي (90+1).