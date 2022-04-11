“البيئة”: نتابع أوضاع الجون وجاري عمل المسوحات اللازمة

أكدت الهيئة العامة للبيئة متابعتها أوضاع الجون، وجار عمل المسوحات اللازمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه استكمالاً لجهودها في متابعة الأوضاع بجون الكويت من خلال برامج رصد المناطق التي تتكرر بها ظاهرتا المد الأحمر ونفوق الأسماك، تقوم الهيئة حاليا بعمل المسوحات اللازمة للمنطقة وجمع العينات وتحليلها بشكل دوري.

وأوضحت أنه نظراً لارتفاع الحرارة في الفترة الأخيرة وركود المياه، بالإضافة إلى بعض الأنشطة البشرية مثل صرف المياه غير المعالجة على شبكات الأمطار، والتي تساهم في خفض جودة مياه البحر، فإنه من المتوقع أن تزدهر العوالق النباتية، مسببة ظاهرة المد الأحمر، التي قد يصاحبها نفوق للأسماك.

وأشارت إلى أنها ستستكمل متابعة الأوضاع في الجون خلال الأيام المقبلة.