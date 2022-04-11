وزير الداخلية لقيادات “الإطفاء”: مكافأة الأداء و”الممتازة” والبدل النقدي عن رصيد الإجازات للمستحقين قبل العيد

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونواب رئيس قوة الإطفاء العام وبعض القيادات قوة الإطفاء العام.

ورحب النواف بالحضور ونقل إليهم تحيات القيادة السياسية العليا، مؤكداً تقديرها للجهود التي تبذلها قوة الإطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في البلاد.

وبحث الاجتماع آلية العمل ومستوى التنسيق والجاهزية بين قطاعات قوة الإطفاء العام المختلفة، واستعرض نواب رئيس قوة الإطفاء العام خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في كل قطاع وتم عرض ايجاز عن الحوادث الأخيرة، وكيف تعاملت معها فرق قوة الإطفاء العام، إضافة إلى استعراض الجهوزية التامة والتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.

ووجه النواف بالاستمرار في العطاء وبذل المزيد من أجل حماية الأرواح والممتلكات، وأصدر تعليماته بسرعة صرف مكافأة الأداء ومكافأة الأعمال الممتازة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات للمستحقين قبل إجازة عيد الفطر السعيد، تقديراً للدور الكبير الذي يقومون به لحماية الأرواح والممتلكات.