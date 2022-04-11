الهلال يضرب الريان بثلاثية في دوري أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي فوزا مستحقا على حساب الريان القطري، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

سجل ثلاثية الهلال، عبدالله الحمدان في الدقيقة 27، ومحمد كنو في الدقيقة 49، ناصر الدوسري في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل صدارة مجموعته الأولى، بينما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.

بدأت المباراة بحذر نسبي من كلا الطرفين، حتى تمكن الهلال من فرض سيطرته على وسط الملعب بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة.

وتمكن عبدالله الحمدان من ترجمة تفوق الزعيم لهدف عند الدقيقة 27، بعد أن استغل تمريرة رائعة من زميله محمد البريك، وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الريان.

وأهدر البرازيلي ميشيل ديلجادو فرصة مضاعفة النتيجة للهلال، بعد أن انفرد بحارس الريان وسدد الكرة برعونة فوق العارضة عند الدقيقة 46.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته، ونجح محمد كنو في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ فهد يونس مرماه من هدف ثالث، بعد أن تصدى لرأسية البرازيلي ميشيل في الدقيقة 55، وواصل ميشيل تهديد مرمى الريان، وسدد كرة قوية بعد مجهود فردي مهاري، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس الريان.

وعند الدقيقة 71 زج رامون دياز مدرب الهلال بعبدالله رديف وعلي البليهي، بدلا عن موسى ماريجا ومتعب المفرج.

وقبل نهاية المباراة بدقائق وفي ظل عدم مقدرة الريان على مجاراة سرعة الهلال، أضاف البديل ناصر الدوسري الهدف الثالث للزعيم.