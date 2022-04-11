“الداخلية”: ضبط شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية

أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ضبط شخص واحالته إلى جهة الاختصاص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية، وتم تسجيل قضية رقم 2022/30 اشتباه بحالة غير طبيعية.
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