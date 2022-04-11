محليات

“الداخلية”: ضبط شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية

11 أبريل، 2022
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أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية ضبط شخص واحالته إلى جهة الاختصاص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية، وتم تسجيل قضية رقم 2022/30 اشتباه بحالة غير طبيعية.

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