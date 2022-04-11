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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022
12 أبريل، 2022
سبر أكاديميا
صدور مرسوم تعيين يوسف الرومي مديرا لجامعة الكويت
12 أبريل، 2022
محليات
“البيئة”: نتابع أوضاع الجون وجاري عمل المسوحات اللازمة
11 أبريل، 2022
"الداخلية": ضبط شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعيةhttps://t.co/yohhnAED9B pic.twitter.com/X0AfzCKW2A— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) April 11, 2022
“الداخلية”: ضبط شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية
11 أبريل، 2022
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