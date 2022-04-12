سبر أكاديميا

صدور مرسوم تعيين يوسف الرومي مديرا لجامعة الكويت

12 أبريل، 2022
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صدر رسميا مرسوم تعيين مدير جامعة الكويت الجديد د.يوسف الرومي بالدرجة الممتازة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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