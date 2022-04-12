صدور مرسوم تعيين يوسف الرومي مديرا لجامعة الكويت

صدر رسميا مرسوم تعيين مدير جامعة الكويت الجديد د.يوسف الرومي بالدرجة الممتازة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.