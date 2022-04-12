جرائم وقضايا

“الداخلية”: ضبط قائدي الباصين وتحويلهما لنظارة المرور تمهيداً لإبعادهما

12 أبريل، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات تعامل على الفور مع مقطع الفيديو المتداول والذي يتضمن الرعونة والإهمال بقيادة باص للنقل العام، حيث تم ضبطهما وتحرير عدة مخالفات بحقهما، وحجز المركبات بكراج الحجز، وتحويلهما لنظارة المرور تمهيداً لاتخاذ اللازم وإبعادهما عن البلاد.

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