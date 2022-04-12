أعلنت الإدارة العامة للإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات تعامل على الفور مع مقطع الفيديو المتداول والذي يتضمن الرعونة والإهمال بقيادة باص للنقل العام، حيث تم ضبطهما وتحرير عدة مخالفات بحقهما، وحجز المركبات بكراج الحجز، وتحويلهما لنظارة المرور تمهيداً لاتخاذ اللازم وإبعادهما عن البلاد.
آخر الآخبار
برلمان
الملا لوزير العدل: لن تكون بمنأى عن المساءلة السياسية
12 أبريل، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022
12 أبريل، 2022
سبر أكاديميا
صدور مرسوم تعيين يوسف الرومي مديرا لجامعة الكويت
12 أبريل، 2022
“الداخلية”: ضبط قائدي الباصين وتحويلهما لنظارة المرور تمهيداً لإبعادهما
12 أبريل، 2022
1 دقائق
أضف تعليق