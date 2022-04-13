الريال يحبط ريمونتادا تشيلسي ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال

حسم ريال مدريد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة تشيلسي، اليوم الثلاثاء، بإياب ربع النهائي، والتي تقام في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهابًا بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج"، وسيواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وسجل لتشيلسي مونت وروديجر وفيرنر في الدقائق (15 و51 و75)، بينما سجل لريال مدريد رودريجو وبنزيما في الدقائق (80 و96).

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، واحتسب حكم المباراة ركلة حرة للميرنجي، على حدود المنطقة، نفذها كريم بنزيما لكن تسديدته مرت أعلى مرمى البلوز، في الدقيقة 11.

وافتتح ماسون مونت التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 15، حيث تلقى تمريرة في العمق من زميله تيمو فيرنر وسدد مباشرة أسفل يسار الحارس تيبو كورتوا.

وسدد مونت كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها لم تكن بالقوة المطلوبة، حيث أمسك بها تيبو كورتوا بسهولة في الدقيقة 18.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بتياجو سيلفا وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 23.

وأرسل كوفاسيتش لاعب خط وسط تشيلسي، تصويبة مرت أعلى مرمى ريال مدريد في الدقيقة 28.

وسدد كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى تشيلسي في الدقيقة 32.

وأرسل أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، تصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف روديجر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة ، فمن ركلة ركنية نفذها ماسون مونت، وصلت إلى روديجر داخل المنطقة، والذي ارتقى وسدد بالرأس أسفل يسار تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 51.

ومرر ماسون مونت لاعب تشيلسي، كرة لزميله كاي هافيرتز داخل المنطقة، وسدد الأخير كرة في الشباك الخارجية لمرمى كورتوا في الدقيقة 56.

وسجل ماركوس ألونسو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 64، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود لمسة يد على لاعب البلوز قبل تسجيل الهدف.

وحرمت العارضة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من تسجيل الهدف الأول، حيث سدد كرة رأسية ارتطمت بعارضة مرمى إدوارد ميندي، في الدقيقة 65.

وأضاف تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75، حيث تلقى تمريرة بينية من ماتيو كوفاسيتش، وراوغ دفاع الميرنجي، قبل أن يسدد كرة لمست الحارس كورتوا قبل أن تسكن الشباك.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لكرة رأسية من هافيرتز لاعب تشيلسي في الدقيقة 78.

ونجح البديل رودريجو جويس في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 80، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر لوكا مودريتش وسدد من لمسة واحدة أسفل يسار الحارس ميندي.

واستمرت المحاولات من كلا الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي، ويتم اللجوء للأشواط الإضافية.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 96، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فينيسيوس وسدد أسفل يمين ميندي حارس تشيلسي.

ورغم محاولات لاعبي تشيلسي في الدقائق الأخيرة، إلا أن الميرنجي صمد أمام المد الإنجليزي، ونجح في حسم التأهل لنصف النهائي.





