“التجارة” تنبه المحلات ومراكز البيع: للمستهلك الحق في استبدال واسترجاع السلعة خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء

نبهت وزارة التجارة والصناعة المحلات التجارية ومراكز البيع بضرورة الإلتزام بقانون وزارة التجارة الذي نص على حق المستهلك في استبدال واسترجاع السلعة خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء المثبت في الفاتورة، وقد استثنى القانون السلع الثمينة كالمجوهرات والساعات والنظارات وملابس السهرة وملابس الأعراس والأشياء الملامسة للجلد «ملابس السباحة والملابس الداخلية» والعطور فتكون مدة الإستبدال والاسترجاع يوم واحد بشرط إثبات خيار الرد في فاتورة الشراء، وفي جميع الأحوال أن تكون السلعة بحالتها الأصلية.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار من أجل حماية حقوق المستهلك.

وأهابت وزارة التجارة بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات لنقوم بعمل اللازم.