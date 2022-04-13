الكويت والسعودية تؤكدان حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة

أكدت الكويت والسعودية اليوم الأربعاء على حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأفادت وزارة الخارجية بأن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس 2022 اتفق وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء زير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأضافت: تؤكد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.

وتابعت: في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلب تلك الدعوات وتجدد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد دعواتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.