“العدل” تطلق نظام التنفيذ عن بعد لباقة من الخدمات من خلال بوابة الوزارة الالكترونية

اعلنت وزارة العدل اليوم الاربعاء عن اطلاق نظام التنفيذ عن بعد لباقة من الخدمات التنفيذية اعتبارا من يوم الاحد المقبل وذلك من خلال بوابة (العدل) الالكترونية.

وقال مدير ادارة تنفيد العاصمة نادر الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان النظام سيشمل باقة من الخدمات التنفيذية وهي طلبات حجز المركبات وحجز البنوك ومنع سفر المدين مما سيتيح للمدعين في الملفات التنفيذية تقديم الطلبات آليا دون الحاجة إلى مراجعة إدارات التنفيذ.

وأشار الزيد الى ان تدشين هذا النظام الرقمي ياتي في سياق الحرص على تطوير الخدمات وتقديمها للمراجعين في اطار مواكبة (التنفيذ) لاحدث انظمة ووسائل الاتصال الحديثة ما سيوفر على المراجعين الوقت والجهد في انجاز معاملاتهم.

واوضح انه سيتم في المرحلة الثانية من مراحل المشروع التوسع بالخدمات المقدمة لتشمل جميع الاجراءات والخدمات المتصلة باعمال الادارة العامة للتنفيذ مبينا أنه بامكان الجميع انشاء (حساب مستخدم) للدخول الى النظام والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من خلاله.