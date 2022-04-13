فريق “النواب” يفوز برباعية على “الحكومة”

فاز فريق أعضاء مجلس الأمة على فريق الحكومة بأريعة اهداف للاشيء، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الشحومي، ضمن فعاليات دورة الشحومي الرمضانية الرابعة.

وجاءت رباعية النواب عن طريق كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم «هاتريك» والنائب مبارك الخجمة (هدف).

ودخل فريق النواب المباراة بقيادة رئيس المجلس وضم كل أحمد الشحومي نائب الرئيس، والنواب عبدالله الطريجي، أحمد الحمد، مبارك الخجمه، سليمان الحليلة.

وكان فريق الحكومة بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء عبدالوهاب الرشيد، خالد السعيد، جمال الجلاوي، ياسر ابل، فواز الفضل، احمد المطيري، حمود الديحاني، علي الموسى، بدر الحمد والأمين العام السابق لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان.