جوارديولا يكتب التاريخ في دوري الأبطال

حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنجازًا مميزًا، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جوارديولا بات أكثر مدرب يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاريخ (9 مرات).

وأشارت شبكة الإحصائيات، إلى أن جوارديولا وصل نصف النهائي 4 مرات مع برشلونة، وثلاثة مع بايرن ميونخ، بالإضافة إلى مرتين مع مانشستر سيتي.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، عقب التفوق على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوج جوارديولا بدوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة في موسمي 2008-2009 و2010-2011، لكنه أخفق في تحقيق الإنجاز نفسه منذ ذلك الحين.

وبلغ المدرب الإسباني نهائي المسابقة القارية مع السيتي في الموسم الماضي وخسر من تشيلسي.