“السكنية” تطلق حملة توعوية للمواطنين عن مراحل وخطوات البناء

اعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالتكليف احمد الشطي عن اطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية حملة توعوية تثقيفية عن مراحل البناء والتي تستهدف المواطنين المقبلين على بناء قسائمهم.

وصرح الشطي في بيان صحفي اليوم ان هذه الحمله تأتي تزامناً مع توزيع شهادات أوامر البناء لمشروعي المطلاع وخيطان الجنوبي والتي تحرص المؤسسة من خلالها الى توعية المواطن وارشاده لبناء بيت العمر بما يتناسب مع إحتياجاته ومتطلباته دون تكاليف اضافية او اعباء اخرى، علما بأن الحملة ستكون مقاطع فيديو توعوية تثقيفية ترشد المواطن عن اساسيات البناء ابتداء من تخطيط القسيمة واعمال التكييف والكهرباء يتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة والمعتمدة بالمؤسسة في الانستقرام وتويتر (pahwgovkw).

وأكد الشطي على حرص المؤسسة الدائم على توعية المواطنين وارشادهم بالمعلومات الكافيه من خلال وضع مصلحتهم ومتطلباتهم بالمقام الأول بالاضافه الى قيام المؤسسه بميكنة خدماتها عبر تطبيق سهل الحكومي خاصة شهادات اوامر البناء بدء من التقديم وحتى استلام مخطط القسيمة وشهادة لمن يهمه الامر الكترونيا دون الحاجة لمراجعة المؤسسة توفيرا للوقت والجهد.