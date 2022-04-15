3 مرشحين في ثاني أيام التسجيل لانتخابات “البلدي”

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2022 بعد أن تقدم 3 مرشحين بأوراق ترشحهم، ليصل العدد الإجمالي لـ 16 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة فقط.

وبذلك باتت أسماء المرشحين وفق الدوائر على النحو التالي:

الأولى: حسن كمال

الثانية: عبدالله المحري، أحمد الدويلة

الثالثة: محمد القديري، محمد الضاعن، زينب الحساوي، فهد العبدالجادر

الرابعة: جواد قمبر

الخامسة: ناصر الجدعان

السادسة: فارس الديحاني، فهيد المويزري، اسحاق الكندري

الثامنة: طلال الشمري، عبدالله العنزي

التاسعة: ناصر الكفيف

العاشرة: نصار العازمي