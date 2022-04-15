3 مرشحين في ثاني أيام التسجيل لانتخابات “البلدي”

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2022 بعد أن تقدم 3 مرشحين بأوراق ترشحهم، ليصل العدد الإجمالي لـ 16 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة فقط.
وبذلك باتت أسماء المرشحين وفق الدوائر على النحو التالي:
الأولى: حسن كمال
الثانية: عبدالله المحري، أحمد الدويلة
الثالثة: محمد القديري، محمد الضاعن، زينب الحساوي، فهد العبدالجادر
الرابعة: جواد قمبر
الخامسة: ناصر الجدعان
السادسة: فارس الديحاني، فهيد المويزري، اسحاق الكندري
الثامنة: طلال الشمري، عبدالله العنزي
التاسعة: ناصر الكفيف
العاشرة: نصار العازمي
أضف تعليق