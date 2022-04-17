“البيئة”: نتابع الوضع البيئي في نقعة الشملان

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها تتابع الوضع البيئي في نقعة الشملان.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه بناءً على الدور الرقابي التي تقوم به الهيئة العامة للبيئة للوقوف على الأوضاع البيئية بمناطق البيئة البحرية، فقد قام فريق مختص بمتابعة الأوضاع البيئية في نقعة الشملان حيث أسفرت الزيارة عن رصد كميات كبيرة من الأسماك الملقاه من قبل الصيادين داخل النقعة، كما تبين بأن تلك الأسماك غير مجدية اقتصادياً وغير مرغوب بها من قبل الصيادين والبعض منها تالف مع وجود كميات كبيرة أيضا من المخلفات البلاستيكية والنفايات الأخرى.
وأكدت الهيئة أنه سيتم استكمال المسح الميداني للبيئة الساحلية ومتابعة الأوضاع البيئية بالتعاون مع الجهات المعنيه.
وأهابت الهيئة العامة للبيئة بالصيادين في نقعة الشملان إلى ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 وتعديلاته والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
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