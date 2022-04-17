“البيئة”: نتابع الوضع البيئي في نقعة الشملان

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها ‏تتابع الوضع البيئي في نقعة الشملان.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه بناءً على الدور الرقابي التي تقوم به الهيئة العامة للبيئة للوقوف على ‏الأوضاع البيئية بمناطق البيئة البحرية، فقد قام فريق مختص بمتابعة الأوضاع البيئية في نقعة الشملان حيث أسفرت الزيارة عن رصد كميات كبيرة من ‏الأسماك الملقاه من قبل الصيادين داخل النقعة، كما تبين ‏بأن تلك الأسماك غير مجدية اقتصادياً وغير مرغوب بها من قبل الصيادين والبعض منها تالف مع وجود كميات كبيرة ‏أيضا من المخلفات البلاستيكية والنفايات الأخرى.

وأكدت الهيئة أنه سيتم ‏استكمال المسح الميداني للبيئة الساحلية ومتابعة الأوضاع البيئية بالتعاون مع الجهات المعنيه.

وأهابت الهيئة العامة للبيئة بالصيادين في نقعة الشملان إلى ضرورة ‏الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 وتعديلاته والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية.