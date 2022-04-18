بنزيما يقود الريال لانتصار قاتل على إشبيلية

قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) ضد إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل لريال مدريد رودريجو وناتشو وبنزيما في الدقائق 50 و82 و(90+2)، بينما سجل لإشبيلية راكيتيتش ولاميلا في الدقائق 21 و25.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث سدد إدوارد كامافينجا لاعب خط الوسط، تسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى ياسين بونو في الدقيقة 6.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة من داخل المنطقة، تصدى لها ياسين بونو حارس إشبيلية في الدقيقة 7.

وجاءت أولى محاولات إشبيلية، في الدقيقة 9، حيث سدد أنتوني مارسيال كرة قوية من الطرف الأيسر، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإشبيلية، انبرى لتنفيذها إيفان راكيتيتش، الذي سددها أقصى يمين مرمى تيبو كورتوا الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تسكن شباكه في الدقيقة 21.

وسريعًا أضاف إشبيلية الهدف الثاني، عبر لاميلا في الدقيقة 25، حيث انطلق خيسوس كورونا ومرر له كرة داخل المنطقة، ليضعها بسهولة في الشباك.

وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة قوية، في الدقيقة 34، أمسك بها ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

واستمرت محاولات الريال، بتسديدة عبر داني كارفاخال، لكنها كانت بين يدي ياسين بونو في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، في التصدي لتسديدة من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 48.

ونجح البديل رودريجو جويس في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 50، حيث تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من داني كارفاخال ووضعها في الشباك مباشرة.

وأرسل ميليتاو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ياسين بونو وحولها إلى ركنية في الدقيقة 53.

وكاد كريم بنزيما أن يُضيف هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 63، حيث تلقى تمريرة بالكعب من رودريجو داخل المنطقة، وسدد قذيفة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لبونو.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74، حيث تلقى كرة عرضية من لوكاس فاسكيز وسدد على يسار ياسين بونو، ورفض الحكم احتسابه قبل أن يعود لتقنية الفيديو وأكد قراره بإلغاء الهدف.

ونجح البديل ناتشو في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة من كارفاخال داخل المنطقة وسدد أسفل يمين ياسين بونو حارس إشبيلية.

وحاول كريم بنزيما إضافة الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 84، بتصويبة داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن.

ونجح بنزيما في تسجيل هدف الانتصار القاتل لريال مدريد في الدقيقة 92، حيث تلقى تمريرة من رودريجو داخل المنطقة وسدد على يسار ياسين بونو، ليمنح فوزا قاتلا للميرنجي.





