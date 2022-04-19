قادش يوقف سلسلة انتصارات برشلونة بهدف غالٍ

حقق قادش انتصارا مهما بنتيجة (1-0) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل البارسا "كامب نو".

وسجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

بهذا الانتصار، رفع قادش رصيده للنقطة 31 في المركز السادس عشر، ليبتعد بنقطتين عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وسدد ممفيس ديباي كرة داخل المنطقة، مرت أعلى مرمى قادش، في الدقيقة الأولى.

وسدد ديمبلي مهاجم برشلونة كرة تصدى لها ليديسما حارس قادش في الدقيقة 3.

وعاد ديمبلي لتهديد مرمى قادش في الدقيقة 17، بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة الأفقية.

وكاد جافي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة، بتصويبة قوية من خارج المنطقة، لكنها كانت أعلى مرمى قادش في الدقيقة 23.

وانطلق روبن سوبرينو لاعب قادش على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية داخل المنطقة نحو لوكاس بيريز الذي سدد كرة بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 27.

وحاول عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة بمجهود فردي، افتتاح التسجيل للبلوجرانا، حيث راوغ دفاع قادش وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ليديسما على مرتين في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لوكاس بيريز في تسجيل هدف التقدم لقادش في الدقيقة 48، حيث سدد روبن سوبرينو كرة بالرأس تصدى لها تير شتيجن لترتد أمام بيريز الذي وضعها في الشباك.

وتألق حارس مرمى قادش، في التصدي لتصويبة صاروخية من عثمان ديمبلي من خارج المنطقة، بالدقيقة 68.

وأضاع أليكس فيرنانديز فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75، حين تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر.

وتصدى ليديسما لتسديدة رأسية من لوك دي يونج مهاجم برشلونة، داخل المنطقة، وأمسك بها على مرتين في الدقيقة 78.

ومرر لوكاس بيريز لاعب قادش كرة عرضية أرضية داخل المنطقة لروبن سوبرينو الذي سدد مباشرة على مرمى تير شتيجن، حيث حولها الحارس لركلة ركنية في الدقيقة 79.

وتصدى ليديسما لتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، عبر إريك جارسيا لاعب برشلونة، في الدقيقة 84.

وواصل حارس قادش تألقه بالتصدي لتسديدة داخل المنطقة من أوباميانج في الدقيقة 89.









