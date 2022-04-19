حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 20 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.