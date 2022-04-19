محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 20 أبريل 2022

19 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
20 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 21&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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