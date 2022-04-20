الطريجي يسأل العرو عن خليجيين عينوا بـ”خدمات السكنية”.. و”هم خارج البلاد”

وجّه النائب عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن أسماء الخليجيين الذين عينوا على بند الاستعانة بالخدمات في في مؤسسة الرعاية السكنية، وهم بالخارج البلاد.

وقال: يرجي تزويدي بجميع التعيينات الجديدة في مؤسسة الرعاية السكنية من مواطنين ووافدين وخليجيين بعد تقديم الحكومة لاستقالتها، وأسماء الخليجيين الذين تم تعيينهم على بند الاستعانة بالخدمات وهم خارج البلاد وإعفاؤهم من البصمة، مع تقديم ما يثبت إقامتهم في الكويت.

كما سأل عن أسماء من تم نقل خدماتهم الي مؤسسة الرعاية السكنية ومؤهلاتهم الوظيفية، وأسماء من تقدموا إلى إعلان الوظيفة في مؤسسة الرعاية السكنية بتاريخ 26-1-2022، وأسماء الذين تجاوزوا الاختبار وتم تعيينهم، وأسماء من تم تعيينهم في مناصب قيادية في مؤسسة الرعاية السكنية منذ تولي العرو حقيبة الإسكان.

وسأل الطريجي عن المناصب التي تم استحداثها في مؤسسة الرعاية السكنية بعد تولي العرو الوزارة.