البنوك تعطل أعمالها من 1 حتى 4 مايو

أعلنت مدير العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن البنوك ستعطل أعمالها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 باعتباره يوم راحة، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين (2، 3، 4 مايو 2022) على التوالي باعتبارهم أيام عطلة رسمية، بمناسبة عيد الفطر.

ومن المقرر أن تفتح البنوك المحلية أبوابها للجمهور على نطاق محدود يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022 وذلك من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيسي ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة، على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.