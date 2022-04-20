حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
21 أبريل 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
أضف تعليق