محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 أبريل 2022

20 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
21 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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