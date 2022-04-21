قطار الريال يدهس أوساسونا ويقترب من حسم الليجا

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (3-1) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 33 من الليجا.

وسجل لريال مدريد ألابا وأسينسيو وفاسكيز في الدقائق 12 و45 و(90+6)، بينما سجل بوديمير لأوساسونا في الدقيقة 13.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث أرسل روبن جارسيا كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لزميله بوديمير الذي سدد كرة رأسية بين يدي كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 1.

وعاد بوديمير لتسديد كرة قوية داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 5.

ونجح دافيد ألابا في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 12، حيث تلقى كرة داخل المنطقة وسدد نحو المرمى لكن الحارس هيريرا تصدى للكرة قبل أن ترتد مجددا أمام ألابا الذي وضعها من بين قدمي حارس أوساسونا.

وجاء هدف التعادل سريعًا من أوساسونا عبر أنتي بوديمير في الدقيقة 13، حيث تلقى كرة عرضية من تشيمي أفيلا من الطرف الأيمن، ووضعها في الشباك

بسهولة.

وصوب تشيمي أفيلا لاعب أوساسونا كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 26.

وأضاف بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا في الدقيقة 32، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وكاد أسينسيو أن يُضيف الهدف الثاني لريال مدريد، حيث تبادل الكرة مع رودريجو ومن داخل المنطقة سدد كرة لكنها مرت أعلى مرمى هيريرا حارس أوساسونا في الدقيقة 37.

وصوب دافيد ألابا مدافع ريال مدريد كرة قوية، لكن الحارس هيريرا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 38.

ونجح ماركو أسينسيو في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 45، حيث سدد سيبايوس كرة تصدى لها هيريرا حارس أوساسونا لترتد أمام أسينسيو الذي وضع الكرة داخل الشباك.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، إثر وجود لمسة يد على تشيمي أفيلا لاعب أوساسونا داخل المنطقة، وانبرى كريم بنزيما للتنفيذ حيث سدد على يسار الحارس هيريرا الذي تألق بالتصدي للكرة.

وعاد الحكم لاحتساب ركلة جزاء ثانية لريال مدريد في الدقيقة 57، بسبب تدخل عنيف من ناتشو فيدال على رودريجو جويس، وتكرر نفس السيناريو حيث تصدى هيريرا للكرة مرة أخرى.

وحاول ريال مدريد بهجمة مزدوجة عبر سيبايوس الذي سدد كرة ارتطمت بدفاع أوساسونا لترتد أمام كامافينجا والذي سدد أعلى مرمى هيريرا في الدقيقة 67.

وأهدر ناتشو فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 86، حيث مرر له إيسكو كرة داخل المنطقة لكنه سدد بجانب القائم الأيمن.

وطالب لاعبو أوساسونا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 92، لوجود لمسة يد على ناتشو، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 96، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من فينيسيوس جونيور، ليؤمن النقاط الثلاث للملكي.





