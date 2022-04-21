رسميا.. إريك تين هاج مدربا لمانشستر يونايتد

أكد مانشستر يونايتد رسميا، تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا للفريق ابتداء من الموسم المقبل في صفقة مدتها 3 سنوات، مع خيار التمديد 12 شهرًا أخرى.



وسيحل مدرب أياكس البالغ من العمر 52 عاما، محل المدرب المؤقت رالف رانجيك، بعد موافقته شفهيا على تولي المسؤولية الأسبوع الماضي.



وأثار تين هاج إعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد، خلال مقابلة بين الطرفين، لكنه أراد تعليق الإعلان حتى نهائي كأس هولندا يوم الأحد، والذي خسره أياكس أمام أيندهوفن.



في اليومين الماضيين، وافق يونايتد على دفع تعويض لأياكس، في حدود 2.5 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن تين هاج ومساعده ميتشيل فان دير جاج.



وعند الإعلان عن النبأ، قال تين هاج لموقع مانشستر يونايتد: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".



وأضاف: "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنجاز هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".



وكافح أياكس بضراوة للحفاظ على تين هاج، وقال المدير التقني في الناي الهولندي يري هامسترا: "يمكنني أن أكون واضحًا جدًا بشأن هذا، لقد (حاولنا الإبقاء عليه)، لقد فعلنا كل شيء من أجل ذلك".