استحداث أقسام جديدة لعلاج السرطان في مستشفى الجهراء الجديد وجابر

أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد قراراً وزارياً قضى باستحداث وإنشاء أقسام جديدة لعلاج مرضى السرطان في مستشفى جابر ومستشفى الجهراء الجديد، وذلك تسهيلاً على المواطنين القاطنين في المناطق الشمالية والجنوبية، وتلقي العلاج لهذه الشريحة.

وأوكلت وزارة الصحة الأقسام لكفاءات طبية متخصصة لإنجاز هذه الأقسام.

وتم ندب د. فهد العنزي لرئاسة قسم علاج السرطان في مستشفى الجهراء الجديد ود. فيصل التركيت لرئاسة القسم في مستشفى جابر.

ومن المتوقع أن يخفف هذان القسمان من الضغط الحالي على مركز علاج السرطان الموجود حاليا في منطقة الصباح الصحية.