رانجنيك: فرصة التأهل لدوري الأبطال انتهت

أعرب رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن خيبة أمله من خسارة فريقه أمام آرسنال بنتيجة (3-1)، اليوم السبت، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع بي بي سي "أظهرنا اليوم تحسنا في المستوى، لكن في النهاية عانينا من نتيجة مخيبة للآمال".

وتابع "أعتقد أننا تفاعلنا بصورة جيدة بعد الهدف الأول المبكر، وخلقنا عددا هائلا من الفرص على مدار الشوطين".

وأضاف "أعتقد أن الجزء الأضعف عندنا اليوم هو أننا لم ندافع جيدا داخل وحول منطقة الجزاء، كما عانينا من سوء حظ في 3 لقطات مع قرارات الفار".

وأردف "هدف آرسنال الثالث جاء من تسلل واضح، وهدف كريستيانو الثاني ليس تسللا، لم نكن سعداء بقرارات الفار اليوم".

وعن ركلة الجزاء المهدرة من برونو فيرنانديز "كان سيساعدنا كثيرًا لو سجلها، ولربما تغيرت المباراة بالكامل، لكن في النهاية عانينا من سوء حظ كبير".

وأهدر فيرنانديز ركلة الجزاء في الدقيقة 57 والنتيجة تشير إلى تقدم آرسنال 2-1.

وعن ضياع فرص مانشستر يونايتد في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، صرح "بالتأكيد، بالنسبة لي حتى من قبل مباراة اليوم لم يكن الأمر قريبًا، لكن بعد نتيجة اليوم ضاعت الفرصة".

وعلق رانجنيك على أفكار إيريك تين هاج مدرب اليونايتد الجديد، قائلا "هناك عمل كثير ينتظره، كنا نعرف ذلك قبل المباراة، لكننا أظهرنا كرة القدم التي يمكننا لعبها على الرغم من حاجتنا للتعامل مع تأخرنا بهدفين".