“الشؤون”: إحالة 8 أشخاص يجمعون تبرعات مخالفة إلى “النيابة”

لا كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن رصد وإحالة 8 مخالفات لأشخاص يدعون لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة النيابة العامة بأسمائهم لاتخاذ إجراءاتها اللازمة حيالهم، إضافة إلى رصد اعلانين مخالفين لحسابين عبر مواقع التواصل ومخاطبة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لجب الخدمة عنهما.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن فرق التفتيش الميداني المشكلة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال رمضان أجرت، الأسبوع الماضي، 685 جولة ميدانية أسفرت، لافتة إلى أن الجولات رصدت 17 إعلانا مخالفا بالمساجد، إضافة إلى 13 مخالفة بذريعة جمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ مشروعات خيرية، وتمت مخاطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ إجراءاتها حيالها

وأضافت أنه «تم رصد وإزالة 26 «كشكا» لجمع الملابس المخالفة، بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت».

وبينما جددت الوزارة تأكيدها أن جمع التبرعات النقدية «الكاش» ممنوع بأشكاله كافة، وأن الجمع بالمساجد، فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ «كي.نت»، طالبت المتبرعين الكرام بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهة جمع تبرعات مخالفة، سواء بالمساجد أو المجمعات التجارية، أو عبر مواقع التواصل، من خلال الخط الساخن المخصص لذلك على الرقم 66027725.