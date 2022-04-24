وزير الأوقاف: صلاة العيد في المساجد ومراكز الشباب والساحات

أعلن وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى الكندري، عن السماح إقامة صلاة العيد في المساجد ومراكز الشباب والساحات في عيد الفطر القادم.

وقال الكندري عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، “سوف يسمح هذا العام إقامة صلاة العيد في المساجد ومراكز الشباب والساحات إحياءً للسنة النبوية الشريفة، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام والجميع بخير”.