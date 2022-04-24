المونس: وعود منتزه الخيران طال انتظارها وعلى الحكومة التجاوب مع الملاحظات النيابية

أكد النائب خالد المونس أنه يتابع الوعود الحكومية المتعلقة بسرعة إزالة المعوقات لعدد من المناطق لتسليمها للرعاية السكنية وعلى رأسها جنوب القيروان التي وافق مجلس الوزراء على تخصيصها كمشروع يسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليستفيد منها 11 ألف مواطن ومواطنة.

وقال المونس إننا ما زلنا نؤكد أن قرارات تخصيص الأراضي لا تكفي ولكن لا بد وأن تعمل الحكومة بكل وزراتها على سرعة إزالة العوائق وعليه ما زلنا نراقب التحركات الحكومية في هذا الشأن سواء في اجتماعات اللجنة الإسكانية أو غيرها من الاتصالات التي تتم مع الوزراء بشكل مستمر من أجل حل هذه القضايا.

وأضاف المونس «لقد أخذت الحكومة وقتها الكافي للانتهاء من هذه العوائق لاسيما وأنها تمتلك كافة الإمكانات وعليه سيكون لنا تحركات أخرى عقب اجازة عيد الفطر، ولن نقبل باستمرار الوعود فقد أخذت الحكومة وقتها الكافي لوضع الحلول في إزالة ومعالجة كل المعوقات».

وأوضح المونس بأن أمام الحكومة فرصة ذهبية للمساهمة في حل القضية الإسكانية عن طريق سرعة التجاوب مع الاقتراحات والملاحظات النيابية وعلى رأسها إغلاق ملف منتزه الخيران الذي طال انتظاره وكثرت وعوده وكذلك تخصيص منطقة جنوب ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) ومنطقة «مردم القرين» لاسيما في ظل عدم وجود موانع تقف أمام تخصيصها.