تشافي بعد الخسارة ضد فاليكانو: يجب التأهل لدوري الأبطال مهما حدث

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من الخسارة بنتيجة (1-0) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من منافسات الجولة 21 بالليجا، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير، لكن لم تكن لدينا الشخصية التي يجب أن نمتلكها، وحاولنا لكن الكرة لم ترغب في الدخول بالشباك".

وأضاف: "الأحاسيس مشابهة لما حدث ضد قادش، وهذا هو واقعنا. نحن في وضع صعب، ومازلنا في المنافسة للتأهل لدوري الأبطال، لكننا عقدنا الأمور على أنفسنا".

وأردف تشافي: "هناك مباريات تزداد تعقيدًا، وأهدرنا الهدف الأول ولم نلعب بطريقة مكثفة، ومثل هذه المباريات إذا لم تتقدم في النتيجة، تكون تحت سيطرة الخصم".

وواصل: "غياب الشخصية؟ لن أقول ذلك، نحن بحاجة لخوض المباريات بشكل أفضل، وكانت فرصة ذهبية ضائعة، وعلينا مواصلة العمل للتأهل إلى دوري الأبطال مهما حدث".

وأتم تشافي: "الأمور كانت معقدة دائمًا، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي كنا في المركز التاسع، وهناك حالات طوارئ، ونحن لسنا خائفين من اللعب، دعونا نرتاح ونفكر في الخمس نهائيات المتبقية".

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

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