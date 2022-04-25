مصرع وافدين إثنين وإصابة ثالث في حادث تصادم وانقلاب شاحنة نظافة على طريق الدائري السابع

ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن وافدين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب شخص ثالث وجميعهم من إحدى الجنسيات الآسيوية في حادث تصادم وانقلاب شاحنة تابعة لإحدى شركات التنظيف على طريق الدائري السابع صباح اليوم الإثنين، وقد تعامل مع الحادث رجال قوة الإطفاء العام من مركز الاستقلال ومركز البحث والانقاذ.