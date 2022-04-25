“الصحة” ترفع درجة التأهب بسبب التهاب الكبد.. الغامض

رفعت وزارة الصحة رفعت درجة التأهب في كافة مرافقها، وعممت على جميع المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الصحة الوقائية في جميع المناطق، بضرورة سرعة الإبلاغ عن وجود أي حالات مؤكدة لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، وذلك حفاظا على الأمن الصحي في البلاد.

ومن جانبها، وجهت رئيس المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة د. سندس القبندي كتابا رسميا، إلى مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. دينا الضبيب بخصوص ضرورة التعميم على رؤساء وحدات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الصحية، للتنبيه بشأن تفشي لحالات التهاب كبد حاد غير معروف السبب في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، مع التشديد على ضرورة سرعة إبلاغ المركز الوطني عن أي حالات مؤكدة قد يتم اكتشافها، وذلك عملا بالاجراءات المتبعة للحفاظ على الامن الصحي في البلاد.

وأشار الكتاب الى أن المركز الوطني تلقى بتاريخ 17 أبريل الجاري بلاغا من قطاع الطوارئ والأحداث الصحية الطارئة التابع للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، يفيد بتأكيد إصابة 10 حالات بالتهاب الكبد الحاد غير معروف السبب في المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، كما أنه وحتى تاريخ 8 أبريل الجاري قد تم رصد 74 حالة مطابقة لتعريف الحالة، ورصد 3 حالات في أسبانيا.

وأضاف الكتاب أن المتلازمة السريرية للحالات تكون مصاحبة بارتفاع انزيمات الكبد بشكل ملحوظ مع ظهور بعض الاعراض، كآلام بالبطن والقيء والاسهال، مشيرا إلى أن جميع الحالات من الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين عدة أشهر و10 سنوات، وقد اكتشفت حالة واحدة مرتبطة وبائيا وخضعت 6 حالات لعمليات زراعة كبد.

وذكر الكتاب أن التحقيقات الوبائية مستمرة للتعرف على مصدر العدوى، سواء العوامل المعدية أو غير المعدية، حيث تجرى اختبارات مخبرية للكشف عن الإصابة بأي مواد كيميائية أو سموم إضافية للحالات المحددة.

وأوضح أنه لم يتم تحديد اي عوامل وبائية اخرى، بما في ذلك السفر الدولي، حيث لا توصي المنظمة بوضع اي قيود للسفر الدولي مع المملكة المتحدة بسبب ظهور مثل هذه الحالات.

في موضوع منفصل، كرم وزير الصحة د. خالد السعيد، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء د. تركي العتيبي، بمناسبة فوزه بمنصب الرئيس المنتخب للجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى.

ويعتبر العتيبي أول طبيب كويتي يحصل على هذا المنصب منذ تأسيس الجمعية قبل 30 عاما.

جدير بالذكر أن الكويت استضافت منتصف شهر مارس الماضي فعاليات مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلي في دورته الـ15.

يشار إلى أنه تم تأسيس الجمعية العربية لأمراض الكلي، ومقرها القاهرة، منذ حوالي 32 عاما، وتنظم مؤتمرها كل عامين في إحدى الدول العربية، بمشاركة عربية وعالمية واسعة، لتسليط الضوء على البروتوكولات الحديثة في مجال زراعة الكلى والأمراض المناعية المصاحبة لها، واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض الكلى المناعية والقصور الكلوى المزمن.

المسؤولية الطبية

من جانب آخر، دعا وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا إلى تزويد جهاز المسؤولية الطبية بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الضرورية لأداء مهامه المخولة له بموجب القانون 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشأت والصحية، وعلى الأخض الملفات والتقارير الطبية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

جاء ذلك في تعميم إداري أصدره وكيل الوزارة وحمل الرقم 25 لسنة 2022، مخاطبا وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات والمراكز التخصصية.