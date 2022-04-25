إيلون ماسك يصدم الذباب الإلكتروني

بعد أقل من ساعة من استحواذه على موقع «تويتر»، صدم الملياردير الأميركي أيلون ماسك «الذباب الإلكتروني»، حيث تعهد بالقضاء على الحسابات الوهمية، واتخاذ المزيد من الخطوات بهدف التحقق من مصداقية الحسابات الموجودة على الموقع.

وقال ماسك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية، أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر».

ووفقاً لما أوردته صحيفة واشنطن بوست، فإن ماسك سيدفع باتجاه تغييرات مثل إتاحة تعديل التغريدات بعد نشرها، إضافة إلى تعزيز عملية التحقق من مستخدمي تويتر، بحيث يمكن تحديد مصداقية الحسابات بسهولة أكبر.

وكان رجل الأعمال الأميركي استحوذ على تويتر اليوم، مقابل 44 مليار دولار، وذلك حسبما أعلنت شركة تويتر، وقالت الشركة في بيان صحفي إنه بموجب شروط الصفقة ، سيصبح تويتر شركة خاصة وسيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة هذا العام.