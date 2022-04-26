بلدية الفروانية ترفع 330 سيارة ومعدة ثقيلة مهملة

أسفرت جولات ميدانية لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية، خلال أسبوع، عن رفع 330 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة من الساحات ومواقف المدارس من مناطق المحافظة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن الجولات الميدانية شملت مناطق الأندلس، جليب الشيوخ، خيطان، الفروانية، إشبيلية، الرقعي، لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من الساحات ومواقف السيارات.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية سعد الخرينج أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتاً إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال أسبوع أسفرت عن رفع 330 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة من الساحات ومواقف المدارس من تلك المناطق، وتم إرسالها الى موقع حجز السيارات التابع للبلدية، ولا تزال الحملات مستمرة وفقا للخطة التي تم وضعها لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام بجميع المناطق بالمحافظة طبقا للجدول الزمني الذي تم وضعه للحد من ترك السيارات والمعدات الثقيلة بالساحات ومواقف السيارات.

وقال إن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكداً على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

ودعا الخرينج أصحاب السيارات والمعدات الثقيلة الالتزام بالضوابط المعمول بها في بلدية الكويت والواردة بلائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق تجنبا لرفع السيارة أو المعدة لمخالفتها النظم واللوائح والغرامة المقررة باللائحة.