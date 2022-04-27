“نزاهة”: 728 بلاغاً في العامين الأخيرين

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي لعام 2021 مبينة أنها تلقت خلال العامين الماضيين 728 بلاغا منها 101 تم التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها.

وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم في مقدمة التقرير أن (نزاهة) ‏تهدف الى ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية وتهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الابراهيم ان الهيئة تسعى لتعزيز آليات مكافحة الفساد وزيادة المناعة المجتمعية مستندة في ذلك إلى دعم الجهات الحكومية والأهلية ‏بهدف تطبيق إجراءات الحفاظ على أموال الدولة وثرواتها وصونها من الاعتداء وسوء الاستخدام والاهدار. وجاء في التقرير ان عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الهيئة في آخر عامين بلغ 728 بينها 101 بلاغ مقيد بعد التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها و209 شكاوى مقيدة لا تتوافر ‏فيها الشروط الشكلية والموضوعية و418 شكوى غير مشمولة باختصاص نزاهة والشكاوى قيد الدراسة.

وأوضح التقرير أن البلاغات ال101 المقيدة 77 في المئة منها من اشخاص طبيعيين و23 في المئة منها من اشخاص اعتباريين مشيرا الى انه بعد دراستها وفحصها تبين عدم وجود جريمة لثلاثة بلاغات منها وتم ثبوت وجود جريمة ل98 بلاغا و7 مخالفات مالية وادارية و91 جرائم فساد.

وأضاف ان اجمالي اقرارات الذمة المالية التي استلمتها الهيئة بلغ 152ر25 ‏اقرارا منها ‏936ر1 اقرارا أوليا و‏427ر7 تحديث اقرار و‏151ر1 ‏اقرارا نهائيا.

وبين التقرير انه وفقا لأعلى خمس صفات وظيفية بلغ عدد اقرارات ‏مدراء الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الاشرافية ‏513ر2 اقرارا و031ر1 اقرار خبير في وزارة العدل و875 اقرار ‏عضو في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و772 اقرار موظف فني و754 اقرار قاض.

واوضح التقرير ان الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية لعام ‏2018 بلغ وعام 2019 بلغ 944 وعام 2020 بلغ 933.

وذكر أن الهيئة شاركت في اجتماعات دولية واقليمية وخليجية منها 15 اجتماعا دوليا و4 اجتماعات عربية و6 اجتماعات لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا للوقاية من الفساد حيث انها حرصت على الاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة لنشر انتاجها الاعلامي التوعوي وتم ارسال رسائل نصية مرفق بها رابط لمشاهدة فلاشات توعوية لـ ‏755ر11 خاضعا لقانون الهيئة اضافة الى الورش التوعوية التي نظمتها.

وأفاد أن اجمالي البرامج التدريبية التي تم المشاركة فيها وتنفيذها خلال الفترة (2019 الى 2020) بلغ 20 برنامجا وخلال الفترة (من ‏2020 إلى 2021) بلغ 31 برنامجا.