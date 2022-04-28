أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في البلاد من التهاب الكبد الحاد (مجهول المصدر) مشيرة إلى أن الفرق المختصة في الوزارة مستمرة في الرصد والمراقبة محليا ومتابعة الوضع الصحي عالميا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن التهاب الكبد الحاد (مجهول المصدر) عبارة عن متلازمة سريرية في الأطفال مصاحبة بارتفاع بعض إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ مع بعض الأعراض مثل الام البطن واليرقان (اصفرار الجلد أو العينين) والغثيان والقييء والإسهال والخمول والشعور بآلام في العضلات وغيرها.

وأضافت أنه تم رصد أولى الحالات في نهاية شهر مارس 2022 في اسكتلندا مبينة أنه تم رصد نحو 170 حالة حتى في 12 دولة حول العالم من بينها المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وإسبانيا والدنمارك ورومانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

وذكرت أن جميع حالات الإصابة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد إلى 16 سنة مبينة أنه عالميا لم يتم للآن تحديد مصدر الإصابة ولا زالت التحقيقات الوبائية مستمرة.

وتابعت أنه ثمة ربط مبدئي بين إصابة بعض الحالات وفيروس كورونا SARS-COV-2 وبين إصابة بعض الحالات والفايروس الغدي Adenovirus ولم تكن أي من الحالات ناجمة عن أي من السلالات الخمس النمطية لفيروس التهاب الكبد A-B-C-D-E متمنين الصحة والسلامة للجميع.