ريال مدريد يسحق إسبانيول ويتوج بطلا لليجا

توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، للمرة 35 في تاريخه، بالفوز على إسبانيول بنتيجة (4-0)، مساء اليوم السبت، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا.

وسجل رباعية ريال مدريد، رودريجو هدفين في الدقيقتين (33 و43)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (55)، وبنزيما في الدقيقة (81).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأت المباراة، بضغط من ريال مدريد، وكاد ماريانو دياز أن يفتتح التسجيل حين تلقى كرة في عمق منطقة جزاء إسبانيول لولا تدخل الدفاع الذي شتت الكرة.

وجاء الرد من إسبانيول حين سدد كابيرا لاعب الفريق الكتالوني كرة داخل منطقة الجزاء، أمسك بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بسهولة.

ورفضت العارضة هدفا لريال مدريد عبر ماريانو دياز، والذي تلقى عرضية من كاسيميرو وصوب كرة رأسية قوية ارتطمت بعارضة مرمى دييجو لوبيز.

وأرسل راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة (21).

وواصل ماريانو دياز إهدار الفرص، حيث تلقى كرة عرضية من مودريتش، وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى لوبيز، في الدقيقة (22).

وصوب مارسيلو قائد ريال مدريد، كرة على حدود منطقة الجزء، أمسك بها بسهولة دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول في الدقيقة (29).

ونجح رودريجو جويس في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (33)، حين تلقى تمريرة من مارسيلو داخل المنطقة وصوب أسفل يسار الحارس لوبيز.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة (43)، حين قطع الكرة وانطلق وسدد أسفل يمين لوبيز، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد (2-0).

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لإسبانيول، نفذها راؤول دي توماس الذي صوب بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة (55)، إذ تلقى تمريرة في العمق من زميله كامافينجا وسدد على يمين الحارس دييجو لوبيز.

وصوب أليكس فيدال لاعب إسبانيول كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (61)، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وحولها إلى الركنية.

وكاد فاسكيز أن يُضيف الهدف الرابع، حيث تلقى تمريرة بينية من كريم بنزيما، وصوب كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى إسبانيول.

وأضاف إيسكو الهدف الرابع للميرنجي، حين صوب بقوة على يمين دييجو لوبيز حارس إسبانيول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة (81)، إذ تلقى عرضية من أسينسيو وسجل في الشباك، ليحصد الميرنجي النقاط الثلاث ويتوج رسميًا بلقب الليجا.







