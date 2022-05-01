الكفيف : من أولوياتي استغلال المساحات الكبيرة في المنطقة الجنوبية للتوزيعات الإسكانية

قال مرشح الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي ناصر الكفيف أنه من منطلق توفير المسكن الملائم للمواطن وتسريع عجلة التوزيعات السكنية لتخفيف قوائم الانتظار فإنه أصبح من الواجب تذليل كل العقبات وتوفير الميزانيات لتحقيق توزيعات للمواطنين في المنطقة الجنوبية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لتلبية احتياجات أهالي هذه الرقعة الجغرافية التي فيها من المساحات التي يمكن استغلالها لتخفيف الازمة الاسكانية.

وأكد الكفيف : أن من الاولويات في حال وصولي للمجلس البلدي السعي لإستغلال المساحات الكثيرة في هذه المنطقة مما يساهم في حل القضية الاسكانية.