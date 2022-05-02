المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر

يحتفل المسلمون اليوم في معظم الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين الثاني من مايو/ أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية، بينما قالت دولة جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء.

وبدأ المسلمون في مختلف الدول بالتوافد فجر اليوم بحشود كبيرة إلى المساجد والمصليات والساحات العامة لأداء صلاة العيد في ظل رفع غالبية تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأدى آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

كما توافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة عيد الفطر، حيث امتلأت أزقة البلدة القديمة بالقدس بجموع المصلين الذين أتوا من القدس وضواحيها ومن داخل الخط الأخضر.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة الأناضول إن أكثر من 200 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم.

وشهدت صلاة عيد الفطر خلال العامين الماضيين قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ودون قيود لأول مرة منذ عامين.

وفي العالم الإسلامي، أعلنت عدة دول من بينها إندونيسيا وتركيا وماليزيا الاثنين أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت باكستان أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وكانت سنغافورة قد أعلنت مساء الأحد أيضا أن الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، الذي تحتفل به أغلبية الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة اليوم.