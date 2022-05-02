“يويفا” يعلن عن حزمة قرارات بشأن الأندية والمنتخبات الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن حزمة من القرارات بشأن المنتخبات والأندية الروسية، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر الموقع الرسمي ليويفا، اليوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر استبعاد المنتخب الروسي الأول للرجال من المشاركة في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، وبالتالي سيتم تصنيفه رابعاً في مجموعته وسيحتل المركز السادس عشر والأخير في المستوى الثاني بنهاية المسابقة.

وأضاف أن المنتخب الروسي الأول للسيدات لن يشارك في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في الفترة ما بين السادس و31 من يوليو المقبل في إنجلترا، وسيتم استبداله بمنتخب البرتغال وهو الفريق الذي نجحت سيدات روسيا في التغلب عليه في الدور الفاصل من التصفيات.

وأوضح أن منتخب السيدات الروسي لم يشارك في أي مباراة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2023 في شهر أبريل الماضي بالمجموعة الخامسة بالتصفيات والتي تضم كل من الدنمارك والبوسنة والهرسك ومونتينجرو ومالطة وأذربيجان، وذلك بسبب قرار الإيقاف، مضيفا أن روسيا لن تشارك في أي مباراة فيما بعد بالتصفيات وسيتم إلغاء نتائجها، وستتواصل منافسات المجموعة بتواجد خمسة فرق.

وبالنسبة لبطولة أوروبا لأقل من 21 عاماً، فإن المنتخب الروسي لم يشارك في أي مباراة من أصل اثنين كان من المفترض خوضهما في المجموعة الثالثة والتي تضم اسبانيا وسلوفاكيا ومالطا وليتوانيا وأيرلندا الشمالية بسبب قرار الإيقاف.

وأوضح «يويفا» أن روسيا لن تشارك في أي مباراة مقبلة وستعتبر نتائجها ملغية، على أن تتواصل منافسات المجموعة بخمسة منتخبات.

وتابع «يويفا» أن روسيا لن تشارك في أي بطولة للأندية في موسم 2022 / 2023 وبناء على ذلك فإنه تم تعديل النظام الذي يتم على أساسه اختيار أندية الرجال والسيدات للمنافسة في البطولات القارية وفقا للوائح.

وكشف «يويفا» في بيانه النقاب عن أن اللجنة التنفيذية أقرت بعدم أهلية العرض الروسي لتنظيم أحد نسختي 2028 أو 2032 من بطولة كأس أمم أوروبا، وذلك وفقا للمادة 02ر16 من لوائح التقدم بالعروض، والتي تنص على ضرورة ألا يكون المتقدم بالعرض يخالف أي من مبادئ الاتحاد أو يتسبب في الإساءة لسمعة كرة القدم الأوروبية.

كما قرر «يويفا» استبعاد الفرق والمنتخبات الروسية من بطولات كأس أمم أوروبا لكرة الصالات «سيدات ورجال» وبطولات الأندية في كرة الصالات للرجال والسيدات ومنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2024.