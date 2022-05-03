الدنمارك تدمر مليون جرعة من لقاح كورونا.. بعد أن فشلت بالتبرع بها

ذكر مسؤولو صحة دنماركيون، أنهم سيتخلصون من 1.1 مليون جرعة من لقاح كورونا في الأسابيع المقبلة، لأن تاريخ انتهاء صلاحيتها اقترب، وفشلت جهود التبرع بها للدول النامية.

وقال معهد ستاتينز سيروم، وهو وكالة حكومية ترصد انتشار كورونا في الدنمارك، إن الوباء في الدولة الاسكندنافية «تحت السيطرة حالياً، وتغطية اللقاح عند السكان الدنماركيين مرتفعة».

وتلقى حوالي 81% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتين من لقاح كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 62% من السكان جرعة معززة.

وقال المعهد إن الدنمارك، مثل معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، لديها فائض من اللقاحات.

وأضاف: «الآن هناك تحديات عالمية للتبرع بلقاحات كورونا.. لأنه لأول مرة خلال الجائحة، نشأ وضع حيث تجاوز المعروض من اللقاحات الطلب. وهذا ينطبق أيضاً على الدنمارك».

وتابع: «ومع ذلك، في ضوء انخفاض الطلب ونقص القدرة على الانتشار والاستعداد للتحصين في البلدان النامية، كان من الصعب على الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى العثور على دول متلقية للجرعات الزائدة».