الكويتي بدر الهاجري يرفض مواجهة “صهيوني” ببطولة “صنواي” للشطرنج

أعلن البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري انسحابه من منافسات بطولة صنواي الدولية للشطرنج المقامة في أسبانيا خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما أوقعته القرعة في مواجهة أحد لاعبي الكيان الصهيوني.

ويعتبر الهاجري من أبطال الكويت في الشطرنج ويشارك في منافسات البطولة الدولية مع زميله في المنتخب الوطني هاشم خالد.

ويأتي موقف الهاجري تأكيداً لموقف الكويت الثابت والرافض للتطبيع بكل صوره مع الكيان الصهيوني، حيث كانت الأشهر الماضية قد شهدت العديد من المواقف المشابهة لأبطال الرياضة الكويتيين الذين رفضوا خوض مواجهات أمام لاعبين من الكيان الصهيوني في ألعاب مختلفة.