الموسى يؤكد الجهوزية لتغطية احتياجات البلاد الكهربائية والمائية خلال الصيف المقبل

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من الكهرباء والماء خلال موسم الصيف المقبل، وذلك خلال تفقده مركز تحكم المياه الرئيسي في الشويخ وغرفة متابعة الأعطال لشبكات التوزيع في صباح السالم للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي ومعدلات الإنتاج والاستهلاك المتوقع تسجيلها والوضع الكهربائي خلال الصيف المقبل.

وأوضح الوزير الموسى أنه من المتوقع أن يصل أعلى معدل استهلاك مياه خلال موسم الصيف الجاري إلى حدود 520 مليون غالون بزيادة 10 مليون غالون عن الصيف الفائت، مبينا أن معدل إنتاج المياه بلغ اليوم 415 مليون غالون.

وبين أن القدرة الإنتاجية للمياه تصل الى 683 مليون غالون، مطمئنا على وضع المخزون الاستراتيجي الذي تبلغ سعته التخزينية 4330 مليون غالون امبراطوري.

ولفت الى أن الوزارة تمكنت من إيصال المياه إلى جميع الطلبات التي وردت إليها في منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث تم إيصال المياه لبعض القطع وجاري إيصالها لبقية أصحاب الطلبات تزامنا مع وصول مستوى إشغال المناطق إلى 60 % حتى يتم إيصال المياه للمنطقة.

وذكر أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع خزانات وأبراج المياه الخاصة بمنطقة المطلاع وربط خطوط المياه الرئيسية للمحطات المستقبلة في المناطق الجنوبية بالشمالية، مشيرا إلى حرص الوزارة على إنشاء محطات تعبئة المياه في المناطق التي لا تتوفر فيها محطات للتعبئة لسد النقص في حال حدوث أي حالات طارئة.

وبشأن الوضع الكهربائي توقع الموسى انخفاضا في أحمال الصيف المقبل نتيجة لسفر المواطنين والمقيمين بعد رفع إجراءات مواجهة أزمة كورونا وإتاحة السفر للجميع، وبالتالي انخفاض الانقطاعات والضغط على الشبكة.

وأوضح أن الإنتاج مطمئن حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 18100 ميغاواط فيما بلغ أعلى استهلاك الصيف الماضي 15670 ميغاواط، لافتا الى أن افتتاح محطات تحويل رئيسية جديدة كالعارضية سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقبل.

ولفت الى أن مركز الاتصال الموحد يستقبل يوميا بحدود ما بين 50 الى 60 اتصال يوميا خاصا بشبكة التوزيع الكهربائية.

وفيما يتعلق بمدى استجابة الوزارة في سرعة إيصال التيار عن الأماكن المقطوع عنها التيار، قال إن «جميع مراكز طوارئ الكهرباء مجهزه بفرق وفنيين ومهندسين مختصين بالتعامل مع بلاغات انقطاع التيار عن أي منشأة»، موضحا أنه يتم متابعة هذه المراكز من غرفه الطوارئ الخاصة بقطاع شبكات التوزيع لتقديم الدعم اللوجستي عند وجود ضغط على إحدى المراكز”.