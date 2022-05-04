خط “كويت – مانشستر”.. وجهة جديدة “للكويتية” تخدم شريحة كبيرة من الطلبة المبتعثين

أعرب الطلبة الكويتيون المبتعثون إلى المملكة المتحدة وبالتحديد في مدينة مانشستر عن سعادتهم بإطلاق شركة الخطوط الجوية الكويتية رحلات تجارية إلى مانشستر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وأجرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لقاءات متفرقة مع الطلبة وأجمعوا على أن اطلاق تلك الوجهة الجديدة سيسهم في راحة الطالب المبتعث إلى المملكة المتحدة وبالتحديد مدينة مانشستر والمدن المجاورة لها.

وقال الطالب عباس الرامزي ل(كونا) إن “رحلة الخطوط الجوية الكويتية ستخدم الطلبة المبتعثين بشكل كبير لا سيما إنها رحلة مباشرة من الكويت”.

وأضاف أنه بإمكان الطالب السفر من الكويت بسهولة اذ لا حاجة لحجز تذكرة سفر من لندن عبر شركات الطيران الداخلي البريطانية للذهاب إلى مانشستر مبينا أن رحلة الطيران الداخلي مع الانتظار في المطار قد تستغرق ساعات إضافية.

وأشار إلى أن توقيت اقلاع الرحلة من الكويت ووصولها إلى مدينة مانشستر مناسب جدا للطلبة وقاصدي السياحة إذ أن وصولها في تمام الساعة 45:11 صباحا ما يساعد المسافر في قضاء يومه وأن يكون لديه متسع من الوقت.

كما اعرب عن رغبته في زيادة الرحلات المباشرة الى مانشستر للتسهيل على الطلبة المبتعثين.

بدوره قال الطالب فيصل العجلان ل(كونا) إن رحلة مانشستر على متن الخطوط الكويتية ستساعد الطلبة في السفر عبر الرحلات المتواصلة لا سيما أن ساعات الانتظار (ترانزيت) في المطار ارتفعت عند السفر عبر شركات الطيران الأخرى.

وأضاف العجلان أن الطلبة المبتعثين يواجهون صعوبة في السفر عبر شركات الطيران الأخرى بسبب قلة الرحلات إلى مانشستر وزيادة ساعات الرحلة بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وأوضح أن من أسباب تفضيل الطلبة للسفر عبر الخطوط الكويتية بدلا من شركات الطيران الأخرى هو حرصهم على الالتزام بموعد رحلاتهم وجودة خدماتها ومقاعدها المريحة على الدرجة الاقتصادية بالإضافة إلى دعمها كناقل وطني.

وأعرب العجلان عن شكره للخطوط الجوية الكويتية على جهودهم وحرصهم اتجاه ابنائهم الطلبة الكويتيين المبتعثين في المملكة المتحدة متمنيا جدولة أيام إضافية لرحلاتها إلى مانشستر.

من جهته قال الطالب عبدالله القحص ل(كونا) إن وجهة مانشستر الجديدة تخدم الطلبة بشكل أكبر من قاصدي السياحة متمنيا أن توفر الخطوط الجوية الكويتية أسعارا تشجيعية وخصومات خاصة للطلبة المبتعثين.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في 23 مارس الماضي عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مانشستر في الأول من مايو الحالي بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع في أيام الاحد والثلاثاء والخميس.