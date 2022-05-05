عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 05 مايو 2022

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روسيا 2018
سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي الأبطال بعد قهر مانشستر سيتي
5 مايو، 2022
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أشهر قميص للأسطورة مارادونا يباع بمبلغ فلكي
4 مايو، 2022
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ليفربول يُغرق غواصات فياريال ويبلغ نهائي الأبطال
4 مايو، 2022
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الكويتي بدر الهاجري يرفض مواجهة “صهيوني” ببطولة “صنواي” للشطرنج
3 مايو، 2022
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اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
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أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
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إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
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“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
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رياضة
روسيا 2018
سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي الأبطال بعد قهر مانشستر سيتي
5 مايو، 2022
أضف تعليق
أشهر قميص للأسطورة مارادونا يباع بمبلغ فلكي
4 مايو، 2022
أضف تعليق
ليفربول يُغرق غواصات فياريال ويبلغ نهائي الأبطال
4 مايو، 2022
أضف تعليق
الكويتي بدر الهاجري يرفض مواجهة “صهيوني” ببطولة “صنواي” للشطرنج
3 مايو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
أضف تعليق
“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي الأبطال بعد قهر مانشستر سيتي
5 مايو، 2022
أضف تعليق
أشهر قميص للأسطورة مارادونا يباع بمبلغ فلكي
4 مايو، 2022
أضف تعليق
ليفربول يُغرق غواصات فياريال ويبلغ نهائي الأبطال
4 مايو، 2022
أضف تعليق
الكويتي بدر الهاجري يرفض مواجهة “صهيوني” ببطولة “صنواي” للشطرنج
3 مايو، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
إيلون ماسك يشتري “تويتر”
25 أبريل، 2022
أضف تعليق
أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟
16 أبريل، 2022
أضف تعليق
إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%
14 أبريل، 2022
أضف تعليق
“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة
10 أبريل، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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” هات اذنك “
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5 مايو، 2022
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أشهر قميص للأسطورة مارادونا يباع بمبلغ فلكي
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محرر المحليات
5 مايو، 2022
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